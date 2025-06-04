中国科学院雲南天文台が主導する国際研究チームは、太陽に似た恒星の周囲のハビタブルゾーン（生命居住可能領域）に位置する「ケプラー-725c （Kepler-725c）」を発見しました。Kepler-725cは、地球の10倍程度の質量を持つ、スーパーアースと呼ばれる太陽系外惑星です。この研究成果は3日発行の国際的な科学ネイチャー・アストロノミーに掲載されました。 Kepler-725cは、スペクトル型が太陽に比較的近いG9V型に分類される宿主恒