アーティスト・タレント・俳優のDAIGO（47）が『第44回ベスト・ファーザー「イエローリボン賞」』の芸能部門を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】小さなウィッシュも…！手作りお弁当写真を披露したDAIGO俳優・北川景子（38）と2016年に結婚。現在は、長女（4）と長男（1）のパパである。選考理由は「二人の子の誕生には、妻への感謝と、母子ともに無事だったという安堵感で号泣し、叱るときも愛情をもっ