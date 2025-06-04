俳優の吉沢亮（31）が4日までに更新されたTBS系「日曜日の初耳学」の公式YouTubeチャンネルに出演。20代前半に一目惚れした女性とのエピソードを打ち明けた。吉沢は、今月1日放送の「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。YouTubeでは、地上波放送の中から特に注目されたシーンが公開され、その中で恋愛にまつわる秘話が明かされた。吉沢は「21、22歳のときに、地元の駅近くにあったカフェの店員さんに一目惚れしちゃっ