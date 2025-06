米当局は昨年、中国人科学者がバッグに入れて密輸を試みた植物病原体を押収した/United States District Court For The Eastern District Of Michigan/AP(CNN) 米ミシガン大学の実験室で研究する目的で生物学的病原体の密輸を試みたとして、中国人研究者2人が訴追されたことが、3日に提出された訴追請求状で明らかになった。ミシガン州東部地区連邦検察によると、ジアン・ユンチン容疑者(33)とリウ・ズンヨン容疑者(3