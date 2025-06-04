◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ―巨人（４日・ＺＯＺＯマリン）３日の同カードが雨天中止となり、両チームにとって交流戦初戦。巨人は井上温大投手が３日からスライドで４勝目を目指して先発。２回に本塁打２発で先制を許した。１回を３者凡退で抑えた井上だったが、２回先頭の４番・山本大斗外野手に外角の変化球を右翼スタンドに運ばれる４号ソロ本塁を打たれ、１点目。続く岡大海外野手に四球を与えた無死一塁か