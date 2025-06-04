◆日本生命セ・パ交流戦２０２５日本ハム―阪神（４日・エスコンＦ）阪神が２８イニングぶりに失点した。初回２死三塁から郡司に中前適時打を献上した。これで５月３１日・広島戦（マツダ）の初回から続いていた連続無失点が２７回でストップ。門別は２回にも万波にソロを浴びた。