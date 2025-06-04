◆イースタン・リーグ巨人５―２ヤクルト（４日・ジャイアンツタウンスタジアム）打撃不振で２軍調整中の巨人・坂本勇人内野手が、勝ち越しの２点適時二塁打を放った。イースタン・ヤクルト戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。５月２８日以来の実戦となったが、初回１死一塁で中前安打を放つと、１―１で迎えた３回１死一、三塁でも相手先発・中村優の初球１４９キロを捉えて右中間を破る決勝二塁打とした。試合後、桑田２軍監