[モスクワ ４日 ロイター] - トランプ米政権のケロッグ特使（ウクライナ担当）は、ウクライナが週末にロシア・シベリアの軍事基地を攻撃し、核兵器を搭載可能な長距離爆撃機を攻撃したことについて、ウクライナ戦争がエスカレートするリスクが「急上昇」していると述べた。同特使はＦＯＸニュースに「リスクレベルが急上昇している」とし「敵国の核の三本柱（戦略爆撃機、大陸間弾道ミサイル、潜水艦発射弾道ミサイル）の一部