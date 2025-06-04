David Milliken[ロンドン ４日 ロイター] - Ｓ＆Ｐグローバルがまとめた５月の英国のサービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は５０．９となり、景況拡大・悪化の分かれ目となる５０を再び上回った。速報値は５０．２だった。４月は４９．０で、２０２３年１０月以来初めて好不況の分かれ目となる５０を下回っていた。５月は製造業と合わせた総合ＰＭＩも上昇し、５０を上回った。Ｓ＆Ｐグローバルのエコノミクスディ