[ベルリン ４日 ロイター] - Ｓ＆Ｐグローバルがまとめた５月のドイツのＨＣＯＢサービス業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は４７．１と、４月の４９．０から低下し、２０２２年１１月以来の低水準となった。需要の鈍化と不確実性の高まりが響いた。ＰＭＩは５０が好不況の分かれ目となる。事業活動と新規事業の減少ペースがともに加速。雇用創出ペースも鈍化した。ハンブルク商業銀行のチーフエコノミスト、サイラス・デ