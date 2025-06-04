6月3日、フジテレビが『2025FNS歌謡祭夏』を7月2日に生放送することを発表した。出演アーティストとしてINI、アイナ・ジ・エンド、ELAIZA、CLASS SEVEN、郷ひろみ、GENERATIONS、timelesz、DA PUMP、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、HANA、氷川きよし、FANTASTICS、ME:I、三浦大知が、第1弾として発表された。放送時間は4時間20分にわたるという。「MCは、これまで同様に嵐の相葉雅紀、そしてフジの