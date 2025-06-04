9月からチリで行われるFIFA U-20ワールドカップの試合日程が発表された。組み合わせ抽選会は日本時間5月30日に実施。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表はグループAに入り、開催国チリ、ニュージーランド、エジプトと同組になっていた。各グループリーグ3試合は中2日で実施。日本のグループリーグ対戦順はエジプト、チリ、ニュージーランドとなった。第1節・エジプト戦が現地時間9月27日午後5時(日本時間28日午前5時)、第2節・