東京時間17:32現在 香港ハンセン指数 23654.03（+141.54+0.60%） 中国上海総合指数 3376.20（+14.23+0.42%） 台湾加権指数 21618.09（+491.16+2.32%） 韓国総合株価指数 2770.84（+71.87+2.66%） 豪ＡＳＸ２００指数 8541.84（+75.16+0.89%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80962.13（+224.62+0.28%） ４日のアジア株は総じて上昇。米中貿易協議進展への期待感などを背景にアジア株は