ユーロ圏１０年債利回り格差仏９７、伊９７ｂｐ縮小傾向続く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.531 フランス3.199（+67） イタリア3.497（+97） スペイン3.114（+58） オランダ2.744（+21） ギリシャ3.267（+74） ポルトガル3.005（+47） ベルギー3.063（+53） オーストリア2.916（+39） アイルランド2