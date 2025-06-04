防災庁設置に関する有識者会議報告書を受け取る赤沢防災庁設置準備相（右）＝4日午後、内閣府石破茂首相が公表する防災庁の組織概要が4日判明した。首相に直属する専任の大臣を置くほか、受け手が尊重する義務を伴う形で他省庁に勧告できる権限を持たせることが柱。十分な専門人材と予算を有する組織を目指すとしており、現行の内閣府防災部局から大幅に拡充させる方針だ。週内にも防災立国推進閣僚会議を開き「基本的な方向性