中国外務省は36年前の天安門事件について「政治的波乱」と表現しその後の中国は「国際社会に広く認められている」と述べ、改めて事件を正当化しました。1989年6月4日北京の天安門広場とその周辺で民主化を求め集まった学生らを共産党政権が軍を使い武力で鎮圧しました。中国当局は319人が死亡したとしていますが実際はこれよりはるかに多い死者が出たとの指摘があります。中国外務省はきょうの会見で天安門事件について問われ「80