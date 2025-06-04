この記事の画像を見る木々が芽吹き、花が咲き、さわやかな風が心地よい5月、外に出て、暗くなるまで遊びたくなる陽気ですよね。そんなときはなかなか部屋でじっくり読書をする気持ちにはならないかもしれません。でも、夜になって体は疲れているのに、頭がさえてしまってなかなか寝付けないとき、ちょっと文字を目で追うと、ふしぎと気持ちが落ち着いてスッと眠りに落ちていくこと、大人でもありますよね。2025年5月にご紹介す