4日、韓国で新しい大統領が就任した。「反日」のイメージが強い李在明氏だが、2016年にFNNが行った取材で語っていたこと、そして、国内の状況を「統合する象徴」として 選挙戦に取り入れていたモノとは？選挙戦略を象徴するスニーカー大きな拍手の中、ファーストレディーと共に登場したのは大統領選挙で勝利した「共に民主党」の李在明氏。一夜明けた4日、正式に大統領に就任。韓国国民に向け、協力を呼びかけた。韓国・李在明 新