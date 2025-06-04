2026年4月に開校する県内初の夜間中学で生徒の募集が4日から始まりました。 様々な理由で十分な義務教育を受けられなかった人が学び直すことを目的にした県立の夜間中学が、2026年4月に大分市の爽風館高校の施設を使って開校されます。 夜間中学が設置される爽風館高校 国籍は問わず県内に住む満15歳以上が対象で30人程度の受け入れを想定しています。 県教育委員会によりますと、授業料は無料で、給食も提供さ