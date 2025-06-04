大分県佐伯市に、この春、社会人の硬式野球チームが発足しました。 社会人野球の最高峰・都市対抗野球大会を目指すチームを取材しました。 佐伯市硬式野球団 青いユニフォームに身を包み、グラウンドを駆け回る選手たち。 この春、佐伯市に発足した社会人の硬式野球チーム「佐伯市硬式野球団」です。 社会人野球の企業チームでは珍しく、中小企業12社が共同出資して運営してい