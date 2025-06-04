NECは6月3日、サイバー犯罪捜査における実践的なサイバーセキュリティ対応能力の向上を目的として、警視庁および兵庫県警察から2人のサイバー犯罪捜査官をセキュリティ専門組織に受け入れ、高度なセキュリティ人材育成プログラムを提供することを発表した。取り組みの様子 ○取り組みの概要具体的には、同社のトップセキュリティ人材育成研修である「NEC Cyber Security Analyst研修」と実際の業務を通したOJD(On Job Development)