お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が4日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、大物インフルエンサー同士の結婚に言及する場面があった。今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”を交えて持論を展開するというものだ。そこで「ヒカル、進撃のノアと結婚」を取り上げた。この件について、粗品は「末永くお幸せに〜!」と祝福したが「ただぁ!