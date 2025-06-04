本宮泰風と山口祥行がダブル主演する7月2日スタートのドラマ『日本統一 東京編』（テレビ東京ほか／毎週水曜25時）より、30秒トレーラーが解禁。また、オープニングテーマにCrossfaithの「Paint The Target」、エンディングテーマにThe Brow Beatの「蛹室」が決定した。【動画】氷室蓮司＆田村悠人のガンアクションも！『日本統一 東京編』30秒トレーラー『日本統一』は、2013年8月25日から開始し、10年以上でレギュラーシリー