6月4日、B1中地区の三遠ネオフェニックスは、ウィリアムスニカとの契約が満了となり、退団することを発表した。 現在37歳のウィリアムスは、日本国籍を持つ203センチ111キロのセンター。2011―12シーズンにbjリーグの高松ファイブアローズ（現香川ファイブアローズ）でプロキャリアをスタートさせた。その後は数多くのクラブを渡り歩き、2020－21シーズンに島根へ加