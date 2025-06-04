料理研究家のリュウジ氏が４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。備蓄米の?忖度無し?レビューを予告したポストに寄せられた意見に疑問を呈した。リュウジ氏は３日、Ｘで「政府備蓄米、古古米手に入れました」とポスト。購入したと思われる備蓄米とともに撮った自身の写真をアップし「めちゃくちゃ荒れそうですが忖度無しでレビューします」と予告していた。しかし、その投稿に一部ユーザーから「味の問題じゃない」などの意見が寄