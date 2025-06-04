日本ハム・新庄剛志監督（５３）と阪神・藤川球児監督（４４）が、４日の日本ハム―阪神戦（エスコンＦ）の試合開始前にメンバー表交換を行い、グータッチで両軍の健闘を誓いあった。両指揮官は前日（３日）のカード第１戦では恒例となっている握手すらせずに、自軍ベンチへ撤収。プロ野球ファンの間では、様々な臆測を呼んでいた。この時は亡くなったミスタープロ野球・長嶋茂雄さんの死を悼み、球場で黙とうを行った直後。