秋元康プロデュースの「ザ・コインロッカーズ」出身のギタリスト・はんながこのほど、静岡県川根本町の農林業センターを訪れ、茶農家丹野園最高峰の煎茶の製造作業に参加した。東京・御茶ノ水の楽器店で販売されている「楽茶」を作る静岡県・川根茶の丹野園と提携し、茶畑五通りをプロデュースするはんなは、丹野園の茶生産に協力している町民に混ざり、黙々とお茶の選別作業に没頭した。全国茶品評会や静岡県茶品評会に優勝