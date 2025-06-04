中国の習近平国家主席は韓国大統領選挙で勝利した李在明氏に祝電を送り、「中韓関係の発展を重視している」と強調しました。中国外務省林剣 報道官「中国と韓国は重要な隣国であり、パートナーだ」中国外務省は4日、習近平国家主席が韓国の李在明大統領に祝電を送ったと発表しました。このなかで、習主席は「中韓関係の発展を重視している」と強調。各国と貿易摩擦を抱えるアメリカを念頭に、「国際情勢は不確定な要素が増