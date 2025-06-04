戦後80年にあたり、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、太平洋戦争の激戦地・沖縄をきょうから訪問されています。愛子さまは初めての沖縄訪問です。上皇ご夫妻の思いが、両陛下、そして愛子さまへと受け継がれていきます。【写真を見る】天皇皇后両陛下と愛子さま、戦後80年で慰霊のため沖縄県を訪問受け継がれる上皇ご夫妻の思い最後の激戦地訪れ心を寄せられるきょう午後、沖縄に到着された両陛下と愛子さま。両陛下の沖縄訪