ブラジルに向け、出発される秋篠宮家の次女佳子さま＝4日午後、成田空港（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは4日、ブラジルを公式訪問するため、民間機で成田空港から出発された。今年は日本とブラジルの外交関係樹立130周年に当たり「日本ブラジル友好交流年」ともなっており、ルラ大統領を表敬訪問するほか、記念式典などに出席する。米国経由で現地時間5日午前（日本時間5日夜）、サンパウロに到着する。首都ブラジリアや