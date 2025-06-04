4日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝144円台前半で取引された。午後5時現在は前日比1円26銭円安ドル高の1ドル＝144円08〜10銭。ユーロは1円03銭円安ユーロ高の1ユーロ＝164円06〜10銭。3日公表の米雇用関連指標が市場予想を上回り、米景気悪化への過度な懸念が後退し、円売りドル買いが先行。日経平均株価の上昇も投資家のリスク回避姿勢を和らげ、相対的に安全な資産とされる円を手放す動きにつながった。トランプ