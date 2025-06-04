被害者の救済を訴える水俣病不知火患者会の岩崎明男会長（前列右から2人目）＝4日午後、環境省公害の被害者団体などでつくる「全国公害被害者総行動実行委員会」（東京）のメンバーは4日、公害根絶や被害者救済を求める約1万7千人分の署名を浅尾慶一郎環境相に手渡した。6月の環境月間に合わせて実施し、今回が50回目。水俣病不知火患者会の岩崎明男会長は「多数の被害者が取り残されており、これ以上放置することは人道に反す