英防衛企業ＢＡＥシステムズの施設を視察するスターマー首相とヒーリー国防相（中央）/Andy Buchanan/PA/AP via CNN Newsourceロンドン（ＣＮＮ）英国は今後、新たな攻撃型原潜を建造し、核弾頭に投資して、「戦闘準備態勢」に入る方針を示している。スターマー首相が２日、スコットランドでの演説で明らかにした。スターマー氏が示した計画によると、米豪との安全保障枠組み「ＡＵＫＵＳ（オーカス）」の一環として原潜を「最大」