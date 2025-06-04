鹿児島市交通局は、来月から市営バスの7つの路線で20便ほど減便する方針です。背景にあるのは、運転手不足。効率的な運行ができる路線・ダイヤに改正を行いたいとしています。鹿児島市交通局で4日、交通事業の経営審議会が開かれました。審議会では運転手が不足していることから効率よく運行できる体制を整えるため、交通局が来月から市営バスを減便する方針であることを報告しました。減便の対象となるのは伊敷方面の1番、5