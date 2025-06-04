大通会場周辺の一部の車道では、土日を中心に交通規制が実施されます。６日金曜日は大通西８丁目線のみが、午後５時半ごろから午後１０時ごろまでの間、車両の通行が規制されます。土日は大通公園の西４丁目から西１０丁目の周辺の車道が、土曜日は午前９時半ごろから午後９時半まで、日曜日は午前９時半ごろから午後８時ごろまで通行止めとなります。土日両日ともに大通西８丁目線は通行止めの時間が若干長くなるため、車で中心部