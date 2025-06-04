【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「切望」の熱い歌詞が漫画の世界観と合致することからコラボが実現！ ソニーミュージック × 週刊少年ジャンプ超大型コラボ企画「JUMP MV」シリーズ第37曲目として、末永裕樹・馬上鷹将の『あかね噺』とSUPER BEAVER「切望」によるコラボMVがジャンプチャンネルにて6月5日19時からプレミア公開される。 『あかね噺』は、噺家・阿良川志ん太と、その娘・朱音を軸に