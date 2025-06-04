◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ―巨人（４日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）３日に死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんを悼み、試合前に黙とうがささげられた。バックスクリーンと両翼の電光掲示板に長嶋さんの写真が映し出され、両軍の選手と首脳陣がベンチ前で黙とう。試合開始の２０分前にはサザンオールスターズの桑田佳祐が長嶋さんをモデルに作詞作曲した「栄光の男」が流れた。巨人ナインは肩に喪章をつ