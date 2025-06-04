日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限5159(5155) 9月限 213( 213) TOPIX先物 6月限8028(8028) 9月限12(12) 日経225ミニ 6月限133003(133003