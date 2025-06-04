日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 13800( 12713) 9月限1541(1541) TOPIX先物 6月限 14867( 14526) 9月限1372(1372) 日経225ミニ 6月限200026(200026