日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万6750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 50(50) SBI証券 10(10) ソシエテジェネラル証券 4( 4) 楽天証券 2( 2) ◯3