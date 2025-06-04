日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万6750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 126(26) SBI証券 5( 5) UBS証券 5( 5) ソシエテジェネラル証券 105( 5) むさし