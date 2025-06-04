大阪6月限 日経225先物37780+270（+0.71％） TOPIX先物2786.5+13.5（+0.48％） 日経225先物（6月限）は前日比270円高の3万7780円で取引を終了。寄り付きは3万7730円と、シカゴ日経平均先物（3万7760円）にサヤ寄せする形から買い先行で始まった。開始直後につけた3万7680円を安値にロングが強まり、現物の寄り付き直後には3万7870円まで買われた。買い一巡後は前場中盤にかけて寄り付き水準まで上げ幅を縮め、