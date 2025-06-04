1921年創業のフランスを代表するアルパインブランド「ミレー」（ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン）は、フランス・バスク地方を拠点に活動するアーティスト、BENJAMIN JEANJEAN（ベンジャミン・ジャンジャン）氏とのコラボレーションによる、特別なカプセルコレクションを発表した。ポップカルチャーや古典彫刻に着想を得たグラフィックは、シャモニーの山々や高山に生息するカラスといった自然モチーフに、陰陽やドクロ、