ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.，Ltd.は、性能と機能を充実させ、コンパクトな全自動ドックを搭載したロボット掃除機「Roborock Qrevo L（ロボロック キューレボ エル）」（以下「Qrevo L」）と、Roborock史上最もコンパクトなボディサイズながら、パワフルな吸引力を誇る「Roborock Q7B＋（ロボロック キューナナビープラス）」（以下「Q7B＋」）を、トレテク！ソフトバンクセ