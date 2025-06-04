なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、6月11日午前11時から、なか卯の夏の風物詩「すだちおろしうどん」を販売する。「すだちおろしうどん」は、徳島県産すだちをまるごと1個（小サイズの商品には、半個分のすだちをトッピングする）のせた、爽やかな味わいの商品。香り豊かなすだちをぎゅっと搾ると、なか卯特製のしょうゆだれを合わせたのど越しのよい“細切りうどん”に、程よい酸味がプラスされる。大根おろしを