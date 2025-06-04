◇セ・パ交流戦日本ハム―阪神（2025年6月4日エスコンF）阪神の連続無失点は27イニングでストップした。0―0で迎えた初回2死三塁。先発の門別が4番・郡司に中前への適時打を許した。5月31日の広島戦から続いていた零封勝利。失点は喫したものの、門別は後続を断って最少失点で抑えた。