エイチ・アイ・エス（以下、HIS）は、8月に、海鮮をメインとした飲食店舗「海鮮バイキング いろは 東京ドームシティ ミーツポート店」をオープンする。HISは、新規事業領域として飲食事業に取り組んでおり、これまでに蕎麦、ホテルの朝食提供などを展開してきた。昨年2月には、豊洲市場場外の施設「豊洲 千客万来」内において「海鮮バイキング いろは」をオープンし、これまでに累計で約10万名に利用されてきた（5月末時点）。今回