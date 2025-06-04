サッカーW杯アジア最終予選のオーストラリア戦を前に、記者会見する森保監督（左）ら＝4日、パース（共同）【パース（オーストラリア）共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のアジア最終予選で、日本は5日午後7時10分（日本時間同8時10分）からオーストラリアとのC組第9戦に臨む。4日はアウェーの開催地パースで最終調整した。既にW杯出場権を獲得し、3月の活動から14人を入れ替えた。森保監督は記者会