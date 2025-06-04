歌手の堀ちえみ（58）が3日、自身のXを更新。「今夜の夕飯」と手料理が並ぶ食卓を披露した。【写真】「器も盛り付けも完璧」“豪華すぎる”夕食を披露した堀ちえみ「さっぱりあっさりしたものが美味しいですねお刺身がメインって手抜きその分副菜に手間を掛けました」とつづり、メインのお刺身を中心に並べられた彩り豊かな夕食の品々を紹介。小鉢、サラダ、汁物など、バランスの取れた献立を披露している。この投稿には