政治団体・NHK党の立花孝志党首（57）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。兵庫県の斎藤元彦知事（47）の告発文書問題をめぐり、県議会の文書問題調査特別委員会（百条委員会）委員長を務めていた奥谷謙一県議（39）から告訴されていた立花氏を兵庫県警が名誉毀損や威力業務妨害、脅迫の容疑で神戸地検に書類送検したとのネット記事を引用し「★予定通りです！無罪を確信していますので、ご安心下さい」と呼びかけた。